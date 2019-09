In der Nacht zum Mittwoch ist in Forchheim ein in der Schönbornstraße geparkter grauer VW-Multivan beschädigt worden. An dem Fahrzeug wurde offensichtlich mutwillig die Frontscheibe eingeworfen. Der angerichtete Sachschaden beträgt etwa 2000 Euro. Hinweise an die Polizei unter Telefon 09191/70900.