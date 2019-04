Frontladerschaufel übersehen

Als ein 64-Jähriger am Mittwoch mit seinem Traktor von seinem Hof in den fließenden Verkehr einfahren wollte, ragte die Frontladeschaufel seines Traktors in die Fahrbahn. Dies übersah ein 87-jähriger Rentner und schrammte mit dem Dach seines Autos gegen die Schaufel. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro.