Frontlader beschädigt

Bei einem in der Sassanfahrter Hauptstraße abgestellten Bagger wurde im Laufe des vergangenen Donnerstags die Frontscheibe eingeschlagen. Der unbekannte Täter richtete damit einen Schaden von rund 2000 Euro an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bamberg-Land, Telefon 0951/9129-310, in Verbindung zu setzen. pol