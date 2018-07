Frontalzusammenstoß kostet 10 000 Euro

pol



Am Dienstagmorgen wollte ein 57 Jahre alter Opel-Fahrer in Unterleinleiter nach links in die Dürrbachstraße abbiegen. Hierbei übersah er eine entgegenkommende, vorfahrtsberechtigte 68-jährige Dacia-Fahrerin, die nicht mehr anhalten konnte und mit dem Opel frontal zusammenstieß. Trotz eines Gesamtschadens in Höhe von 10 000 Euro wurde niemand verletzt.