Eine 20-jährige Audi-Fahrerin war am Montagmittag von Kunreuth in Richtung Gaiganz unterwegs. Offensichtlich von der Sonne geblendet kam sie nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem Ford einer 35-Jährigen zusammen. Durch den Aufprall wurde der Ford in den Straßengraben geschleudert und überschlug sich dort. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro. pol