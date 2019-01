Frontal gegen Gartenmauer

Eine 21-jährige Frau aus Kulmbach war am Freitag gegen 8 Uhr mit ihrem Auto auf der Kreisstraße von Kulmbach kommend in Richtung Trebgast unterwegs. In der Ortsmitte von Heinersreuth geriet sie mit ihrem Wagen vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern und prallte frontal in eine Gartenmauer. Bei dem Unfall wurde die junge Frau, die alleine im Fahrzeug saß, leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 7000 Euro. pol