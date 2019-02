Frontal gegen die Mauer

Schaden in beträchtlicher Höhe ist am Freitag, 22. Februar, bei einem Unfall auf einem Firmengelände in Bad Kissingen entstanden. Der 18-jährige Auszubildende wollte gegen Mittag ein Fahrzeug vom Parkplatz aus in die Werkstatt fahren. Beim Rangieren legte er versehentlich nicht den Rückwärtsgang, sondern den ersten Gang ein. Infolgedessen setzte er das Fahrzeug frontal gegen eine Mauer. Da es sich bei dem Firmengelände um öffentlichen Verkehrsgrund handelt und der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, erwartet ihn nun eine Anzeige. pol