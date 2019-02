Frontal gegen Audi geprallt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in der Industriestraße wurde eine 22-jährige Frau aus dem Raum Coburg verletzt. Sie war mit ihrem VW Up stadteinwärts unterwegs, als sie auf gerader Strecke aus Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn abkam. Die Fahrerin prallte frontal auf einen geparkten Audi A6 und schob diesen auf einen dahinter geparkten BMW. Durch den Aufprall zog sich die Frau Verletzungen am Bauch, am Knie und an der Hand zu. Der VW und auch der Audi mussten abgeschleppt werden. Gesamtsachschaden: rund 16 500 Euro. pol