Frontal aufeinander: Frau leicht verletzt

Am Montagabend kam es in der Hammelburger Straße in Oberthulba zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein Pkw-Fahrer war mit seinem Dacia auf der Hammelburger Straße unterwegs, er kam aus Richtung Reith. Zur gleichen Zeit fuhr eine junge BMW-Fahrerin die Hammelburger Straße in entgegengesetzter Richtung. Der Dacia-Fahrer wollte nach links in die Quellenstraße abbiegen und stieß frontal mit dem entgegenkommenden BMW zusammen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die junge Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 9000 Euro.