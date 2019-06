Fronleichnamsprozessionen in Stadt und Land

Große Scharen gläubiger Christen nahmen am Fronleichnamstag - wie hier in Modschiedel - in allen Städten und Gemeinden des Landkreises Lichtenfels an der feierlichen Prozession teil und bekundeten dadurch ihren Glauben in der Öffentlichkeit. Pfarrer Sebastian Palapparampil trug das Allerheiligste, den Leib Christi, in der Monstranz durch die festlich geschmückten Straßen. Beim Zug durch die Straßen wurdeü berall an mit Blumenteppichen geschmückten Altären für den Ort und seine Bewohner gebetet. Musikalisch umrahmt wurde die Feier von heimischen Blaskapellen. Foto: Roland Dietz