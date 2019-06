Fronleichnam mit Kinderkirche

In Reitsch fand eine Kinderkirche zum Thema Fronleichnam statt. Die Kinder fanden heraus, was "Fronleichnam" bedeutet - das Fest des Leibes Christi - und was es mit Monstranz, Weihrauch, Blumenteppichen und der Prozession auf sich hat. Dabei malte jedes Kind seine eigene "Schatztruhe" für den Leib Christi. Im Anschluss nahm die Kinderkirche gemeinsam mit der Gemeinde an der Prozession teil. Die Kinder schmückten jeden Altar mit Streublumen, bevor die Monstranz abgestellt wurde. Gemeinsam mit den Erstkommunionkindern gestalteten sie den zweiten Altar zum Thema "Jesus und Kinder". red