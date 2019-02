Frohsinn und Heiterkeit bei den Senioren

Am morgigen Donnerstag, 21. Februar, feiern die Senioren Fasching im Pfarrheim von Oberleichtersbach. Der Beginn ist um 14 Uhr. Frohsinn und Heiterkeit stehen bei dem geselligen Nachmittag an erster Stelle. Das Senioren-Team bietet zur Feier unter anderem Kräppel und Kaffee an. sek