"Frohsinn" spendet Lebenshilfe 500 Euro

Große Freude bei den Kindern der Lebenshilfe. Der Theaterverein "Frohsinn" Neukenroth zeigt ein Herz für die Lebenshilfe und spendet 500 Euro zur Förderung der Ausbildung an der Petra-Döring-Schule. Durch ihren Bühnenleiter Norbert Fleischmann haben die Theaterspieler in Neukenroth erfahren, dass die Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung, bei der Norbert Fleischmann, ebenfalls auch Vorstandsmitglied ist, an ihrer Petra-Döring-Schule, interaktive "White Boards" also digitale Tafeln, anschaffen möchte.

Der 131 Mitglieder zählende Theaterverein, unter Vorsitz von Joachim Beez, war sich schnell einig, einen Teilerlös von 500 Euro aus dem Erlös des jüngsten Theaterstücks "Café, Cash und Kaugummi" an die Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung in Kronach zu spenden. Dies freute natürlich nicht nur die Schüler der Petra- Döring-Schule sondern auch Schulleitung, Lehrer und Geschäftsführung.



"Whiteboards" im Visier

Schulleiterin Marion Schönborn und Studienrat im Förderschuldienst, Florian Hönick, informierten in ihren Dankesworten über den Wunsch und die Notwendigkeit interaktive "Whiteboards" an der Schule einzurichten. Leider gibt es dafür keinerlei Zuschüsse, weshalb man eben auf Spenden angewiesen sei, betonte Geschäftsführer Wolfgang Palm.

In diesem Jahr feiert die Lebenshilfe ihr 50. Jubiläum und da kann man den Kindern und Jugendlichen der Petra-Döring- Schule, die einen besonderen Förderbedarf haben, mit neuen digitalen Tafeln eine besondere Freude bereiten. Aus Dankbarkeit hatten die Schüler extra ein schönes Dank-Gemälde kreiert und gemalt. eh