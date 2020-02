Frohsinn beim Pfarrfasching

Sehr fröhliche Stimmung herrschte beim Pfarrfasching der Pfarrei St. Martin Eggolsheim im Saal des ehemaligen Gasthauses Eismann in Kauernhofen. Neben Tanzeinlagen vom Eggolsheimer "Tanzpunkt", einer Hirschaider Garde und vom Männerballett wurden mehrere Theaterstückchen dargeboten, die über sonst übliche Faschingssketche hinausgingen. Zwischen all diesen Darbietungen wurde vom Publikum eifrig getanzt und mitgesungen, und so mancher Gast verabschiedete sich begeistert bei der Hauptverantwortlichen, Maria Eismann, samt ihren Helfern. Foto: Elisabeth Görner