Frohnlach und Sassanfahrt: FC Sand testet doppelt

Der Fußball-Bayernligist FC Sand (15./20) bestreitet an diesem Wochenende gleich zwei Testspiele gegen oberfränkische Vereine. Gegner sind der VfL Frohnlach und der ASV Sassanfahrt. FC Sand - VfL Frohnlach Der erste Testspielgegner ist der VfL Frohnlach aus der oberfränkischen Bezirksliga West. Die Mannschaft des Spielertrainers Bastian Renk führt die Tabelle nach 21 Spielen mit drei Punkten Vorsprung vor dem TSV Schammelsdorf an und hat in dieser Saison erst zwei Niederlagen kassiert. Der VfL ist sowohl in der Offensive (59 Tore) als auch in der Defensive (23 Gegentore) Ligaspitze. Tayfun Özdemir (16) und Daniel Oppel (13) sind im Angriff für die Tore verantwortlich, zwischen den Pfosten sorgen Patrick Jauch und Philipp Pfister für Ruhe. Dazwischen zieht der 37-jährige Renk, der mit Frohnlach auch in der Regionalliga aktiv war, die Strippen. Anstoß ist heute um 18.30 Uhr. FC Sand - ASV Sassanfahrt Der vermeintlich leichtere Kontrahent kommt am Sonntag um 14 Uhr ins Sander Seestadion. Der ASV Sassanfahrt steht aktuell auf Rang 3 der Bamberger Kreisliga, hinter dem FSV Buttenheim und dem TSV Burgebrach. Das Prunkstück der Mannschaft ist der Sturm: Mit 48 Toren hinken die Sassanfahrter nur den Torjägern aus Burgebrach (50) hinterher. Hauptverantwortlich für die Tore des ASV ist Lukas Dütsch, der alleine 21 Treffer beisteuerte. Vereinsintern folgt ihm Marcel Burkard mit neun Toren. Die Sander Verteidigung um Kapitän André Karmann und Routinier Johannes Bechmann sollte die beiden ASV-Angreifer jedoch ruhigen Gewissens in den Griff bekommen - immerhin kicken die Sassanfahrter drei Ligen niedriger. Alles andere als zwei Siege der Truppe von Dieter Schlereth wäre eine Überraschung. flx