Frohe Botschaft ganz modern

In der Osterzeit beschäftigen sich viele Menschen mit der Bibelgeschichte. Die Kirchengemeinde Neudrossenfeld und der Verein für kirchliche Kinder- und Jugendarbeit hatten deshalb das Team "Adonia" in die Sporthalle der Schule eingeladen. Auf moderne Weise brachte das Ensemble die Geschichte "Isaak - so sehr geliebt" auf die Bühne.

Verantwortlich für das Bibelmusical waren Markus Heusser, Mauro Heusser, Andrea Balke, Daniel Gerwinat und Thorsten Rheinschmidt. In mehr als 70 Minuten beschäftigten sich die Macher mit den Themen Prüfung und Familie.

Mit großem Gottvertrauen

Immer spielte Gottvertrauen eine wichtige Rolle. Mehr als 70 talentierte junge Menschen, darunter auch sieben aus der Region, machten die bekannte Bibelgeschichte lebendig. Aufgepeppt wurde das Musical "Isaak - so sehr geliebt" von einer Live-Band, die für den richtigen Sound sorgte. Isaak macht sich auf eine dreitägige Reise. "Ich weiß nicht wohin, ich weiß nicht wie lange, ich weiß nicht wofür - nur eins weiß ich genau, du gehst mit mir und ich gehe mit dir", zeigte Isaak bedingungsloses Gottvertrauen. Der Chor illustrierte den Abschied mit dem Song "Ist dieses Tschüß ein Tschüß für immer - was wird das neue Leben bringen?"

Isaak hat Heimweh. "Niemand hat auf mich gewartet in diesem fremden Land", klagt er. Doch während der Junge die Reise als Abenteuer sehen kann, beginnt für seinen Vater Abraham die schwerste Prüfung seines Lebens. Denn nur er weiß, dass seinem Sohn in Morija der Tod droht. Unterwegs wird Isaak mit der Geschichte seiner Familie konfrontiert. Er erfährt, warum er ein Wunschkind ist. Und immer wieder staunt Isaak über Gott.

In der Jetzt-Zeit

In der Musicalversion wird die Bibelgeschichte in die Jetzt-Zeit transferiert. Songs wie "Streit" zeigen aktuelle Zeiterscheinungen auf: "Alles, was die anderen haben, das brauche ich auch - unbedingt sofort."

Das Musical schenkte den Zuschauern Mut: "Jetzt nehmen wir das Schicksal in die Hand". Mit den Songs "Es bricht mir das Herz" und "So sehr geliebt" ging das Stück dem Höhepunkt entgegen. Plötzlich wurde das Sterben Jesu thematisiert. "So sehr geliebt, dass er seinen eigenen Sohn hingegeben hat", sang das Ensemble sehr ruhig. Und mit dem positiven "Wann du willst" und neu gestärktem Gottvertrauen entließ man die begeisterten Besucher in die Nacht. Die Inszenierung bekam durch Tanz- und Bewegungseinlagen zusätzliches Tempo. Zudem konnte die Choreographie gefallen.

Sogar ein illuminiertes Herz kam zum Einsatz.