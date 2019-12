Froh gestimmte Orgelmusik im Advent

Am Dritten Adventssonntag, Sonntag, 15. Dezember, widmet sich die Kirchenmusik in Hammelburg in ihrem Programm dem Motto "Freut Euch" und will damit Vorfreude auf Weihnachten zum Ausdruck bringt. Im Gespräch mit Dieter Blum, Stadtkantor in Hammelburg, werden die Gedanken zu seiner Werkauswahl deutlich.

Das Programm führt Albrechtsberger und Bach-Werke auf.

Dieter Blum:

Für das Konzert an Gaudete habe ich von Albrechtsberger Präludium und Fuge in C-Dur und Bach Concerto in C-Dur ausgewählt. Die Strahlkraft der Tonart gibt der Freude Ausdruck. Das Werk von Albrechtsberger zeigt zudem aufstrebende Motivik, in der der Hörer die Erwartungshaltung im Advent vertont finden kann.

Es wird auch "Wachet auf, ruft uns die Stimme", das Choralvorspiel von Bach, zu hören sein.

Dabei handelt es sich um einen Klassiker, den ich jedes Jahr in der Adventszeit erklingen lasse. Es ist quasi eine Triosonate mit Cantus Firmus. Der Cantus Firmus gibt besonders eindringlich den Aufruf wieder. In der Pfarrkirche kann ich dazu auf besonders eindrucksvolle Weise registrieren. Im Konzert am Dritten Advent In der Bürgerspitalkirche werde ich die Möglichkeiten der Orgel ausschöpfen.

Gehören die Werke dann sozusagen zum dauerhaften Repertoire oder ist trotzdem viel Vorbereitung notwendig?

Die Virtuosität der Stücke erfordert, auch wenn sie im Repertoire sind, gründliche Übung. Das Musizieren an der Bürgerspitalkirche bedeutet für mich praktisch ein "Umüben", denn das Manual der Orgel ist besonders leichtgängig. Bei virtuosen Stücken neigt man dann häufig zum "Rasen".

Dann können wir uns auf frohe Orgelmusik freuen, die ja alternierend mit Gesangsstücken erklingen wird.

Das Gespräch führte Gabriele Blum

Ja, zur diesjährigen Kammermusik bei Kerzenschein habe ich die Sängerin Ruth Gerhard eingeladen. Sie wird in Bach-Arien aus verschiedenen Oratorien und in Ensemblestücken zu zwei oder drei Stimmen von Mendelssohn, Fauré und Palma singen.