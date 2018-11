Fröhliches Wiedersehen

Die Klasse 1 b, Jahrgang 1965, der Grundschule Burgkunstadt traf sich vor kurzem nach vielen Jahren im "Fränkischen Hof" in Baiersdorf. Viele der damaligen Grundschüler waren zum Klassentreffen angereist, eine Ehemalige sogar aus Österreich. Bei einem gemeinsamen Essen wurden Bilder und Erinnerungen ausgetauscht. Es wurde viel gelacht und so manche Freundschaft wieder aufgefrischt. Am Schluss waren sich alle einig: "So lange wollen wir auf das nächste Klassentreffen nicht wieder warten." Organisiert hatten das Ganze Daniela Baier und Ute Ungemach. red