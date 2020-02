Fröhliches "Froschgetümmel"

"Rein in das Froschgetümmel", so lautete die Devise beim Fasching des Gesellschaftsvereins "Trab Halba - Höih". Im Feuerwehr-Gemeinschaftshaus schlugen dabei die Karnevalswogen hoch. Es war mittlerweile das 17. "Froschgetümmel". Dabei durften die "Görauer Frösche" in ihren leuchtenden grünen Kostümen nicht fehlen, ebenso wie Engelchen und Teufelchen, Clowns, Zauberer, Panzerknacker, Kühe und Mainzelmännchen. Vorsitzender Reinhold Dück erinnerte als "dicker Brummer" an das Volksbegehren zum Schutz der Bienen. Im Bild: Trotz ihres hohen Alters bewiesen die Seniorinnen beim "Rollator-Tanz" noch erstaunliche Beweglichkeit und viel Taktgefühl. Foto: Dieter Radziej