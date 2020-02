Fröhlicher Wildfang sucht neues Zuhause

Die männliche Katze Hans, geboren im Herbst 2018, ist kastriert und ein fröhlicher Wildfang. Für Menschen, die Wert auf eine penibel ordentliche Wohnung legen und ein eher ruhiges Leben führen, ist er eher nicht geeignet. Am besten würde er vermutlich in eine junge Familie passen, denn Hans ist sehr zutraulich, menschenbezogen und überhaupt nicht ängstlich. Er liebt alle Menschen und wäre sicherlich auch für liebevolle Kinder ein lustiger Spielkamerad, der nach angemessener Eingewöhnungszeit regelmäßigen Freigang erhalten sollte. Reine Wohnungshaltung wäre ihm einfach zu langweilig. Die Tür zu seiner Familie sollte ihm dabei aber immer offenstehen. Mit anderen Katzen ist Hans in der Regel zwar verträglich, aber er ist schon ein kleiner Macho und hat eine recht wilde Art zu spielen, die nicht bei allen Katzen gut ankommt. Selbstsichere Katzen, die ihm seine Grenzen aufzeigen und sich nicht alles gefallen lassen, akzeptiert er aber gut. Interessierte wenden sich an den Tierschutzverein Kronach, Ottenhof 2, Telefon 09261/20111, E-Mail tsvkc@gmx.de, tierheim-kronach.de. Foto: Tierschutzverein