Fröhlicher Bilderaustausch

Alle Teilnehmer der Fahrt in Bad Brückenaus französischer Partnerstadt Ancenis am vergangenen Himmelfahrtswochenende treffen sich am Donnerstag, 12. Juli, um 20 Uhr in der Georgi-Kurhalle zum Austausch der Fotos, die jeder gemacht hat. Die Veranstaltung wird vom Förderkreis Europäische Städtepartnerschaften Bad Brückenau organisiert. An diesem Abend sollen in fröhlicher Runde die Erinnerungen ausgetauscht werden.Auch Gäste können zu der Veranstaltung kommen. Wer immer Fotos gemacht hat soll ein paar schöne davon bitte auf Stick oder DVD mitbringen, heißt es in einer Einladung, die auch der Presse vorliegt.Dass die Veranstaltung verhältnismäßig spät am Tag erst beginnt, liege daran, dass die "Georgi-Bläser" davor einen Termin in der Grundschule haben.Vorsitzende Barbara Glanc, habe angekündigt, Loire-Wein für diesen Abend mitzubringen. Dazu soll es französische Spezialitäten geben.Wer eine Idee hat, wie man den Gegenbesuch der französischen Freunde im nächsten Jahr gestalten könnte, kann sie an diesem Abend gerne vorstellen, heißt es weiter.