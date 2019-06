Fröhliche Jubiläumsfeier

So heiter und fröhlich wie bei den regelmäßigen Treffen sowie gemeinsamen Unternehmungen ging es auch bei der Jubiläumsfeier "30 Jahre Kronacher Blinden-Stammtisch" zu. Rainer Hader, der seit 2008 die Leitung innehat, freute sich über den guten Zuspruch der Feier im Gasthaus "Frische Quelle", wo auch der monatliche Stammtisch stattfindet.

In seinem Rückblick ging er auf die Gründung und Entwicklung des Monatstreffs ein. Entstanden war dieser auf Anregung der Leiterin des Lichtenfelser Monatstreffs, Anni Schmidt, um Betroffenen und Angehörigen auch in Kronach die Möglichkeit eines Erfahrungsaustausches zu bieten. Die Leitung übernahm zunächst sein Amtsvorgänger Edi Peter, der diese Funktion bis zu seinem Tod im Jahre 2008 ausübte.

Die Glückwünsche von Stadt und Landkreis Kronach übermittelte stellvertretender Landrat Bernd Steger. Den Stammtisch würdigte er als wichtige Einrichtung, die seit nunmehr 30 Jahren uneigennützige Hilfe zur Integration Sehbehinderter leiste. Der Idealismus, mit dem diese ihre gesundheitlichen Einschränkungen meisterten, ringe ihm großen Respekt ab. Gleichzeitig verwies er auf das neu eingeführte Landespflegegeld von alljährlich 1000 Euro für Pflegebedürftige ab Pflegegrad 2. "Wenn einem gesetzliche Mittel zur Verfügung stehen, sollte man diese auch nutzen", appellierte er.

Namens der katholischen Kirche im Seelsorgebereich Kronach gratulierte Pastoralreferentin Birgitta Staufer-Neubauer. Auch sie würdigte die Zeit und Kraft, die die Ehrenamtlichen in ihre Arbeit investieren. Als "Zeitstifter" brächten sie ihre Zeit, aber auch Begabungen und Interessen zum Wohl der Gemeinschaft ein. Viele lobende Worte für den engagierten Stammtisch fand auch stellvertretender Bezirksgruppenleiter Hartmut Peckmann.

Für die stimmungsvolle musikalische Umrahmung zeichnete einmal mehr Silvia Wachter verantwortlich, die insbesondere Dankeslieder anstimmte. Zudem trug sie die zauberhafte Kurzgeschichte über eine außergewöhnliche Begegnung "Mit Gott zu Mittagessen" sowie ein Jubiläumsgedicht vor.

In seinem Ausblick bedauerte Rainer Hader die durch Tod, Krankheit und Wegzug weniger gewordene Teilnehmerzahl an den Treffen. Solange es ihm seine Gesundheit ermöglicht, wolle er weiterhin die Leitung ausüben. Dabei sei es ihm wichtig, nicht nur an Traditionellem festzuhalten, sondern sich auch auf Neues einzulassen.

Nächster Treff am 8. Juli

Der nächste Monatstreff ist am 8. Juli ab 14 Uhr in der "Frischen Quelle". Der diesjährige Tagesausflug führt am 28. Juli nach Ebermannstadt und Memmelsdorf. Bereits jetzt wies er auf die "Woche der Barrierefreiheit" vom 7. bis 13. Oktober hin, wofür die VHS ein vielfältiges Veranstaltungs-Programm plant. Hierzu wird noch ein Programmheft aufgelegt. Abschließend galt sein Dank allen, die ihn bei seiner Arbeit unterstützen - insbesondere seinem rührigen Helfer Jochen Spindler - sowie allen, die zum Gelingen des Jubiläums beitrugen. Für alle Anwesenden hatte er ein kleines Geschenk dabei. hs