Fröhliche Erinnerung

Mit viel Musik und Fröhlichkeit feiern Gemeindeglieder und Gäste am Sonntag, 22. April, 10.30 Uhr, in der Sankt-Salvatorkirche die Erinnerung an ihre Taufe. Alle sind eingeladen, sich an das große Plus des Lebens zu erinnern, das den meisten schon am Lebensanfang geschenkt wurde: die Taufe. Wer hat, möge bitte seine Taufkerze mitbringen. Im zweiten Teil des Gottesdienstes können alle Teilnehmer ein einfaches Musikinstrument anfertigen oder gemeinsam ein Lied aufnehmen, das dann ins Internet hochgeladen wird. Dazu haben sich Pfarrer Heinrich Arnold und sein Team die Hilfe von musikalischen Profis geholt: Organist Dieter Stürz, der ein kleines Musikrätsel hat, das Multitalent Bojana Blohmann und Sängerin Vera Schamberger. red