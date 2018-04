Fritz Hereth 70: Glückwünsche für einen Kommunalpolitiker und Vereinsmenschen

Mit Fritz Hereth feierte ein verdienter Kommunalpolitiker und absoluter Vereinsmensch seinen 70. Geburtstag. Bürgermeister Hermann Anselstetter überbrachte die Glückwünsche des Marktes Wirsberg mit den Worten: "Als Träger der Silbernen und der Goldenen Bürgermedaille hast du dich zum Wohle deiner Heimatgemeinde in höchstem Maße verdient gemacht." Anselstetter bezeichnete Fritz Hereth als jahrzehntelangen Weggefährten, mit dem er schon als Grundschüler, als Mannschaftskamerad im Handball und Fußball des TSV sowie als Kerwa-Schürzenjäger eng verbunden war. "In unserer gemeinsamen Gemeinderatszeit hast du fast 20 Jahre lang als Fraktionsvorsitzender der Parteilosen Wählervereinigung/Freie Wähler Verantwortung getragen." Der elterliche Gasthof wurde gerne als "Kleines Rathaus" bezeichnet. Dort wurde die Gemeindepolitik am Stammtisch von jeher täglich rauf und runter diskutiert. Das Gemeindeoberhaupt dankte dem Jubilar auch für dessen 20-jährigen Einsatz als stellvertretender Kommandant der Feuerwehr Wirsberg.

Für die Freien Wähler gratulierten Kreisvorsitzender Rainer Ludwig und Ortsvorsitzender Benjamin Schubert. Landrat Klaus Peter Söllner war gekommen, um einem guten Freund die Glückwünsche zu übermitteln. Daneben gratulierten viele Vereinsvertreter wie vom TSV Wirsberg, der Feuerwehr, dem Gartenbauverein, dem Frankenwaldverein, dem VdK, den "Schürzenjägern", der Sparkasse und Pfarrer Peter Brünnhäußer. Werner Reißaus