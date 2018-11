Frisurentrends 2019 in Paris entworfen

Im Auftrag von Intercoiffure Deutschland war Hans-Knut Thoma aus Bad Kissingen in Paris unterwegs, um an der neuen Frisurenkollektion für 2019 mitzuwirken. Intercoiffure ist eine weltweit agierende Berufsvereinigung, die einmal pro Jahr eine eigene Moderichtung veröffentlicht. An sieben internationalen Modellen wurden neue Looks konzipiert, umgesetzt und fotografiert. Zwei Fotografenteams und ein Kameramann begleiteten die Truppe auf ihrer Suche nach typisch Pariser Locations.

Gesucht wurden nicht die bekannten Touristenattraktionen, sondern Pariser Gassen und Plätze, die das typische Leben in Paris widerspiegeln und somit zu dem natürlichen Look der neuen Kollektion passen. Die kreierten Trends sind sehr minimalistisch und klar strukturiert. Kein Schnick-Schnack, sondern gut sitzende Haarschnitte und tragbare Frisuren mit einem leicht nostalgischen Hauch. Die Frisurenkollektion wird Mitte Januar 2019 offiziell vorgestellt.

Hans-Knut Thoma als technischer Frisurenberater und der verantwortliche Modemacher Mario Leibold aus Neustadt/Aisch waren mit den entstandenen Arbeiten sehr zufrieden und fanden die Wahl, Paris als fotografischen Hintergrund zu wählen, als passend und treffend. red