Friseurin für einen Nachmittag

Eigentlich geht mein Freund alle vier bis fünf Wochen zum Friseur. Einen Termin für den vergangenen Freitag hatte er sich bereits geben lassen - Anfang März. Damals hat noch keiner geahnt, dass wenig später viele Geschäfte, Friseursalons eingeschlossen, bald wegen Corona schließen müssen. Seine Haare sind natürlich trotzdem weiter gewachsen. Bis die Frisur völlig aus der Form geraten ist. Also griff ich kurzerhand selbst zum Rasierer.

Mein spontanes Angebot Anfang letzter Woche, dass ich ihm die Haare schneiden könnte, war eigentlich eher ironisch gemeint. Noch am selben Tag las ich mir im Internet trotzdem eine Anleitung durch. Eigentlich hörten sich die einzelnen Schritte auch gar nicht so schwer an.

Am Sonntag wurde es dann doch schnell ernst. Ich hatte es mir gerade auf dem Sofa gemütlich gemacht als er ins Wohnzimmer kam. "Eigentlich könntest du jetzt, bevor ich gleich joggen gehe, schnell meine Haare machen", meinte er. Kurz darauf hatte er einen Stuhl in den Flur gestellt und den Teppich dort zur Seite geräumt. Erwartungsvoll saß er nun da. Ich stand, mit den Rasierer in der Hand, skeptisch daneben.

Unschlüssig, welchen Teil der Haare ich zuerst schneiden sollte, holte ich noch schnell meinen Laptop und suchte verzweifelt die Anleitung von letzter Woche. Nachdem ich den Text erneut überflogen hatte, ging es los. Den Aufsatz auf zwölf Millimeter eingestellt, rasierte ich erst die Seiten, dann den Hinterkopf und schließlich die obere Haarpartie kurz. Nach einem Blick in den Spiegel stellte er fest, dass die Haare an den Seiten "definitiv zu lang" sind - also selbes Spiel von vorne. Diesmal war der Rasierer auf neun Millimeter eingestellt. Nach knapp einer halben Stunde waren die Haare schließlich kurz. Und der ursprüngliche Plan, die Haare oben etwas länger zu lassen als an den Seiten, hinfällig.

Der schwerste Teil, der Abschluss über den Ohren und am Hinterkopf, folgte noch. Ohne Aufsatz auf dem Rasierer stellte ich mich auch dieser Herausforderung. Während mir die Rundung hinter dem linken Ohr ganz gut gelungen ist, ist die Aussparung auf der rechten Seite nun eher eckig. Auch die Konturen am Hinterkopf sind nicht wirklich symmetrisch.

Gerade jetzt in der Krise sollte uns bewusst werden, dass alltägliche Dinge, wie ein Friseurbesuch, nicht selbstverständlich sind. Ich hoffe, meinen Termin Ende April wahrnehmen zu können. Nicht, dass ich am Ende auf dem Stuhl im Flur sitze.