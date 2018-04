Frischling getötet

Einen Wildschwein-Frischling hat eine 44-jährige Autofahrerin am Dienstag, 17. April, kurz nach 21 Uhr auf der die Staatsstraße 2790 von Bad Brückenau in Richtung Buchrasen erfasst. Der Frischling wurde getötet, es entstand geringer Schaden am Fahrzeug. pol