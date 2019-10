Frisches aus der Region

Auf dem Apfelmarkt, den der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege jährlich an jedem zweiten Sonntag im Oktober veranstaltet, steht das Obst heimischer Streuobstwiesen im Mittelpunkt. Diesmal findet der Apfelmarkt in Strullendorf im gesamten Ortszentrum statt, zeitgleich mit dem traditionellen Strullendorfer Herbst- und Bauernmarkt in der Lindenallee. Rund 100 Aussteller werden erwartet, berichtet das Landratsamt.

Am Sonntag, 13. Oktober, 10 und 17 Uhr, laden vielfältige regionale Spezialitäten zu einer Genussreise ein. Zwei Apfelkundler bieten Hilfe bei der Bestimmung der aus dem Garten mitgebrachten Apfel- und Birnensorten. Die Kreisfachberater geben Tipps zur Verwendung und Pflege der Obstbäume. Selbst Jungpflanzen empfehlenswerter Obstsorten stehen direkt zum Verkauf. Eine Ausstellung mit rund 80 Sorten zeigt historische und moderne Streuobstsorten aus dem "Obstparadies Bamberger Land", der großen Obstwiese des Kreisverbands. Zur Information über den ökologischen und kulturellen Wert traditionell bewirtschafteter Streuobstwiesen kommt ein buntes Programm von Kinderaktionen, Handwerk und Kunsthandwerk. Örtliche Vereine sorgen mit kulinarischen Spezialitäten für das leibliche Wohl.

Lecker und vielfältig präsentiert sich die frische Ernte aus ungespritzten Beständen, heißt es in der Mitteilung. Die Streuobstwiesen, die über Jahrhunderte Leben, Landschaft und Kultur in Oberfranken prägten, seien ein Musterbeispiel naturnaher Landwirtschaft. Einige der alten Sorten, die man nicht im Supermarkt findet, sind besonders für Apfel-Allergiker interessant. Denn die große genetische Bandbreite bietet in vielen Fällen Früchte, die nicht nur außergewöhnlich gut schmecken, sondern auch besonders wenig allergieauslösende Inhaltsstoffe mitbringen.

Besucher des Apfelmarktes werden gebeten, für die Anreise nach Strullendorf Bus und Bahn zu benutzen. Im Landkreis Bamberg wird am Apfelmarkt-Sonntag die Buslinie 970 Sonderfahrten zwischen Schammelsdorf, Pödeldorf, Naisa, Litzendorf, Melkendorf, Geisfeld, Roßdorf am Forst und Strullendorf anbieten. Den Sonderfahrplan und weitere Infos zum Apfelmarkt gibt es unter www.kv-gartenbauvereine-bamberg.de. red