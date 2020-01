Frischer Wind weht bei den Goolkids mit Niedermaier und Heyder

Bei der Jahreshauptversammlung des Förderkreises Goolkids wurde mit der Neuwahl des Vorstands eine neue Epoche eingeleitet. Zunächst konnte man bei der Rückschau auf das vergangene Jahr eine positive Bilanz ziehen.

Das gilt besonders für das Projekt "ginaS" (goolkids integriert natürlich alle Sportler), das bereits im Gründungsjahr hervorragende Ergebnisse erzielte. Vorzeigeprojekte sind dabei das erste Bamberger Fußball-Inklusionsteam "FV 1912 goolkids" sowie das Fitnessprogramm "integraFIT" und der "machMIT-Lauftreff".

Zusammen mit ersten Einzelvermittlungen von Menschen mit Behinderung in die regionale Sportwelt sei ein guter Start gelungen, um mit "ginaS" mehr Inklusion im Sport zu ermöglichen. Dazu werde man verstärkt am Aufbau eines sportlichen Netzwerks in Bamberg arbeiten.

Neu hinzukommen ein Rollstuhl-Basketballprojekt sowie das erste inklusive Sportfest in der Geschichte Bambergs.

Am 11. Juli werden die Türen für verschiedene Sportarten geöffnet beim bunten, inklusiven Mitmach-Sportfest.

Die Neuwahlen verliefen erfolgreich, da sich mit der Politikerin Anna Niedermaier und dem Sportmanager Wolfgang Heyder neue Vorsitzende fanden. Mit den bewährten Kräften um Schatzmeister Herbert Pfister sowie Ines Popp und Ulrich Herwig als Beiräten steht dem Projektleiter und Gründer Robert Bartsch ein motiviertes Team zur Seite. Gemeinsam wird es sich auch um die Erfolgsmodelle Sammelcenter und Jugendmobil kümmern. red