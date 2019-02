Frischer Wind in der Kirche

Am Sonntag, 24. Februar, findet um 18 Uhr in der evangelischen Kirche in Geroda ein moderner Gottesdienst unter dem Motto "Frischer Wind in unserer Kirche" statt. Mit schwungvollen Liedern und lebensnahen Beiträgen soll ein aktuelles Thema " ... auf der Suche nach Frieden" aufgegriffen werden. Als Christen sind wir immer wieder aufgefordert, den Frieden zu suchen und uns für Frieden und Gerechtigkeit einzusetzen, heißt es in der Mitteilung. Im Anschluss besteht die Möglichkeit zu einem Beisammensein. sek