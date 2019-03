Frische Ideen für den Garten

Der 166 Mitglieder zählende Obst- und Gartenbauverein (OGV) Pressig wählte in seiner Jahreshauptversammlung im Gasthaus "Dags Bierstube" mit Nicole Szymala eine neue Zweite Vorsitzende. Kunigunda Detsch war 18 Jahre engagierte Zweite Vorsitzende und führte ihr Ehrenamt mit Leidenschaft aus, sagte Vorsitzender Andreas Schorn und bedauerte, dass sie nun nicht mehr kandidierte. Wie sie selbst sagt, will sie gerne Jüngere mit neuen Ideen in der Vereinsführung sehen.

Mit Maria Scherbel schied ein weiteres verdientes Vorstandsmitglied nach nahezu zwei Jahrzehnten aus der Vorstandschaft aus. An die beiden Frauen ging großer Dank und Anerkennung für ihre fast zwei Jahrzehnte kontinuierlicher Mitarbeit an der Vereinsspitze. Der Vorsitzende zeichnete zusammen mit Kreisvorsitzendem Fritz Pohl und Zweitem Bürgermeister Wolfgang Förtsch Irmgard Hempfling für 25-jährige Mitgliedschaft aus.

In seinem Rechenschaftsbericht informierte Schorn, dass der OGV am 25. August dieses Jahres sein 70-jähriges Jubiläum feiern wird. Dabei soll gerade das Jubiläumsjahr zeigen, dass es sich um einen jungen, ideenreichen Verein mit engagierten Mitgliedern handelt. "Entstauben wir das Image eines Gartenbauvereines, wir sind aktueller denn je", rief er der Versammlung zu. Mit der Jugendgruppe "Naturstrolche" habe man mit 15 Jugendlichen tatkräftige und kreative Mitstreiter für Umwelt- und Naturschutz. Jeder noch so kleine ökologische Garten sei aktiver Klima- und Artenschutz.

Die beiden Jugendgruppenleiterinnen, Sarah Fehn und Chantal Szymala stellten ihr Projekt Gardening 4.0 vor und lösten nicht nur Erstaunen und Freude in der Versammlung aus, sondern erhielten für ihre Kreativität und ihr Engagement für den Garten sehr viel Beifall. Sie setzen sich für eine nachhaltige Bewirtschaftung gärtnerischer Kulturen und für umweltschonende Produktion bis hin zum bewussten Konsum aus Eigenanbau ein.

Zweiter Bürgermeister Wolfgang Förtsch sprach im Namen des Marktes Pressig großes Lob und Dank für die Aktivitäten des Vereins aus. Hier werde Natur gelebt, gepflegt und geliebt, aber auch die Geselligkeit und Kameradschaft keineswegs vernachlässigt.

Der Vorsitzende des Kreisverbandes für Gartenbau- und Landespflege, Fritz Pohl, dankte dem Ortsverein Pressig für seine vielfältigen Aktivitäten für einen schönen Wohnort und für das Heranführen von Jugendlichen an die Schönheiten und Nützlichkeiten der Natur. Die Neuwahl unter Leitung von Wolfgang Förtsch und Fritz Pohl brachten folgendes Ergebnis: 1. Vorsitzender Andreas Schorn, 2. Vorsitzende Nicole Szymala, Kassiere Manja Bauer und Beatrice Schorn, Schriftführerin Nicole Szymala. Beisitzer: Alexander Bauer, Erik Glatzer, Steffen Bär. Jugendleiterinnen Chantal Szymala und Sarah Fehn. Kassenprüfer Ottmar Gerber und Rudi Räther. eh