Frische Ideen braucht das Land, keine Schlechtmacherei

Zum Leserbrief "Woher soll der Strom fürs Glas kommen?" in der Ausgabe vom 29. Januar: Ein starkes Stück! Unternehmern "Gutsherrenart" an den Kopf zu werfen und zu behaupten, dass sie sich eine Region untertan machen. Ich sehe das nicht so. Hier denken gestandene Unternehmer darüber nach, wie sie die Zukunft der Produktionen in der Region sichern können. Loyal zur Heimat und den Menschen dort. Man wünschte sich mehr solcher Persönlichkeiten. Das sind keine stromlinienförmig gebürsteten Manager von zwielichtigen Finanzinvestoren, denen das Geschehen vor Ort am Allerwertesten vorbeigeht. Sie sind in der Heimat verwurzelt und stehen zu ihr. Loyalität kann aber auch keine Einbahnstraße sein.

Darf man nicht wünschen, von den Menschen unterstützt zu werden, die in der Region ihren Lebensunterhalt verdienen? Ein paar Überlegungen zur Sache: Entweder der Produktionsfaktor Energie ist vor Ort bezahlbar verfügbar, oder man geht dahin, wo dies der Fall ist. Das war ursprünglich der Grund, warum sich die Glasindustrie in der Region angesiedelt hat. Nämlich der große Holzvorrat in der Region als Energieträger. Will man vor Ort bleiben, muss also bezahlbare Energie zur Verfügung stehen. Zwei Möglichkeiten bieten sich wieder an: die eine ist, sie dorthin zu transportieren, die andere, die Stromproduktion vor Ort zu realisieren.

Im Zuge der Energiewende wird wohl niemand bestreiten, dass eine CO2 -neutrale Produktion vor Ort vorzuziehen ist. Richtig ist, dass reine Windkraft nicht für eine Grundversorgung in Dauerlast geeignet ist. Aber es gibt durchaus Ansätze, dieses Manko zu kompensieren. Das Stichwort lautet: Power to Gas/ Gas to Power. Selbst der weltweit größte Stahlkonzern baut derzeit eine Pilotanlage in Hamburg, um durch Wasserstoffhydrolyse die Emissionen zu mindern. Wer sich informieren möchte, dem sei empfohlen, nach "Arcelor-Mittal baut Wasserstoff-Anlage in Hamburg" zu googeln. Frische Ideen und konstruktiven Umgang mit den Herausforderungen braucht das Land. Nicht destruktive Schlechtmacherei und Ehrabschneiden. Den Unternehmern sei aber auch ins Pflichtenheft geschrieben, die Belange der tollen Landschaft und der Menschen im nördlichen Landkreis zu beachten und zu wahren. Warum soll das nicht möglich sein? Warum die Idee nicht noch etwas größer "spinnen"? Könnte man sich ein Regionalkraftwerk vorstellen, an dem sich die Bevölkerung beteiligen und zu Sonderkonditionen Energie beziehen kann? Herr Wittstock hat in einem Punkt Recht. Überlassen wir es den Menschen vor Ort. Die wussten bisher, was gut für sie war, und sie werden es weiterhin wissen. Hermann Wank

