Frisch Marihuana konsumiert

Am Montagnachmittag haben Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth mehrere Fahrzeuginsassen eines polnischen Audi an der Rastanlage Fränkische Schweiz kontrolliert. Da es im Fahrzeug bereits beim Herantreten der Beamten nach Marihuana roch, wurden das Fahrzeug und die drei polnischen Staatsbürger nach Rauschgift durchsucht. Bei dem Fahrer, einem 28-jährigen Tiefbauer, wurde in der Hosentasche eine noch warme Pfeife mit geringen Marihuana-Anhaftungen gefunden und sichergestellt. Dann erst gab er auch zu, kurz vor der Kontrolle noch geraucht zu haben. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Der 28-Jährige erhielt eine Anzeige wegen eines Vergehens nach dem Betäubungsmittelgesetz.