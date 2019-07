"Friesenhausen ist eine Schau ..."

Um regionale Eigenheiten im Landkreis Haßberge herauszustellen, lädt der Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Haßberge alljährlich zu einer ganz besonderen Veranstaltung ein. Diesmal: 35 interessierte Mitglieder aus Obst- und Gartenbauvereinen hatten sich in Friesenhausen eingefunden, um dort die Besonderheiten aufzuspüren und näher kennenzulernen, wie der Kreisverband schilderte.

Im Wirtschaftshof des Schlosses Friesenhausen empfing der Geschäftsführer des Kreisverbandes, Guntram Ulsamer, die Gäste. Die Teilnehmer konnten dabei einen Apfelsecco aus der Region verkosten.

Nach einem Rundgang durch den Park öffnete das im Privatbesitz der Familie von Eichborn befindliche malerische Wasserschloss in Friesenhausen seine Türen. Ferdinand von Truchseß fesselte die interessierten Gartenfreunde mit seinen Ausführungen zu der Geschichte des Schlosses. Besonders beeindruckend waren die vom Schlossbesitzer selbst restaurierten wunderschönen Stuckdecken.

Im Anschluss begab sich die Gruppe ins Pfarrhaus. Die Bewirtung übernahm der Verein "Gemeinsam besser leben - Haßberge". Der Vorsitzende Christian Wittmann gab einen kurzen Einblick in die Intentionen und Projekte des Vereins.

Bei Spaziergängen durch den verwunschenen Pfarrgarten von Christa Lampert und den Garten von Inge Hahn lauschten die Gartenfreunde den Ausführungen der Gartenbesitzerinnen zur Entstehung ihrer privaten grünen Paradiese.

Ein Hauch von Nostalgie lag in der Atmosphäre, als die Teilnehmer den historischen Kaufladen besuchten. Das Anwesen, das sich mehr als 40 Jahre im "Dornröschenschlaf" befunden hatte, wurde von Andrea Meub zusammen mit ihrem Vater hergerichtet und bis ins kleinste Detail liebevoll ausgestattet. Mit seinen vielfältigen und noch gut erhaltenen Waren ist der ehemalige Gemischtwarenladen wohl einzigartig in Deutschland. Die dazugehörige Scheune bot das passende Ambiente für den Abschluss eines interessanten und aufschlussreichen Nachmittags in Friesenhausen. Noch einmal bewirtete der Verein "Gemeinsam besser leben - Haßberge" die Teilnehmer. Abschließend wurde von einigen Anwesenden noch die Gelegenheit wahrgenommen, den Gemüseanbau des Vereins auf dem freien Feld in Augenschein zu nehmen.

Alle waren sich einig, dass die Friesenhäuser tolle Gastgeber waren und den Gartenfreunden einen erlebnisreichen und genussvollen Nachmittag bescherten. "Friesenhausen ist eine Schau", war bei der Verabschiedung zu vernehmen. red