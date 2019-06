Friesener feiern ihren Zapfenstreich

Was für ein herrlicher Anblick, welch lebendiges Glaubenszeugnis und welch innig-berührende Momente: Der alljährliche Zapfenstreich am Sonntag nach Fronleichnam ist für Friesen etwas Besonderes - Ein Zeugnis tiefer Frömmigkeit, das seitens der Bevölkerung mit vielen Emotionen verbunden ist. Aber auch "Nachbarn" aus den umliegenden Ortschaften sind Jahr für Jahr dabei, wenn der Zapfenstreich - nach dem "Hut ab, zum Gebet" - mit dem zu Ehren der Gottesmutter in der Ortsmitte erklingenden "Engel des Herrn" seinen ergreifenden Höhepunkt findet.

Neben politischen Vertretern, darunter einige Stadträte, beteiligten sich am vergangenen Sonntag auch Pfarrer Sven Raube sowie viele örtliche Vereine und Gruppierungen an dem gelebten Stück Heimatkultur. Der feierliche Zug startet alljährlich im Oberen Dorf und führt seine Teilnehmer in einem Rundgang durch die mit festlichen Fahnen, sakralen Motiven, reichem Blumenschmuck und natürlich den traditionellen Birkenbäumchen geschmückten Straßen des Flößerdorfes.

Mit einem Kastanienblatt

Zur Tradition gehört es auch, dass die Teilnehmer des Umzugs ein Kastanienblatt an ihre Hüte oder ihr Revers heften. Was es damit auf sich hat, war bislang nicht in Erfahrung zu bringen. Dies stört jedoch niemanden in Friesen. Für die stimmige Umrahmung sorgte der Musikverein Friesen. Die Musiker führten den Zug an, spielten mit zünftigen Militärmärschen auf und brachten schließlich auch den "Engel des Herrn" beim Zwischenstopp an der Brücke musikalisch zum Klingen.

Einziger Ort

Friesen hält als einziger Ort im gesamten Landkreis diese besondere Art der Brauchtumspflege, die schon über Generationen Bestand hat, aufrecht. Nach der Zeremonie verweilten nicht nur die Teilnehmer, sondern die gesamte Bevölkerung im und aufgrund des schönen Sommerwetters insbesondere vor dem Sportheim des SV Friesen im geselligen Beisammensein: Schöner Abschluss der mehrtägigen Festlichkeiten rund um Fronleichnam, das im Flößerdorf alljährlich groß gefeiert wird. Für viele Friesener ist es eines der schönsten Kirchenfeste überhaupt.