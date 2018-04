Friesen ohne Firnschild, aber mit jeder Menge Wut im Bauch

Ohne ihren derzeit Besten müssen die Friesener heute ran. Nils Firnschild sah am Mittwochabend im Nachholspiel gegen Selbitz wegen eines Revanchefouls "Rot". Der Kapitän, der vor zwei Wochen den VfL Frohnlach beim 4:2-Heimsieg mit drei Toren fast im Alleingang abschoss, ist deshalb nicht nur heute gegen den FC Lichtenfels zum Zuschauen verdammt. Ihm droht eine Sperre.





Die Frankenwälder sind vor ihrer heutigen Begegnung gegen den FC Lichtenfels (8.) in einer nicht zu unterschätzenden Ausgangssituation im Abstiegskampf. Für den anvisierten Klassenerhalt wäre ein Dreier gegen die spielstarken "Korbstädter" Gold wert. Denn mit einem Heimsieg könnte der Tabellenelfte den Rückstand sogar bis auf einen Punkt reduzieren und ins gesicherte Mittelfeld vorstoßen. Und genau das ist auch das Ziel von Trainer Armin Eck, der eventuell auch auf den angeschlagenen Torwart-Routinier Siggi Kirschbauer verzichten muss.

Die Leistungen seiner Jungs waren zuletzt launisch. Nach dem respektablen 0:0 bei Spitzenreiter Erlangen war die bittere 0:2-Heimpleite gegen die SpVgg Selbitz ein Rückschlag. Vor allem die schwache Chancenverwertung bereitet Kopfzerbrechen. Und deshalb steht der SVF heute gegen die "Korbstädter" wieder unter Druck obwohl noch ein gewisses Polster vorhanden ist: Aktuell haben die "Grün-Weißen" nicht nur sieben Punkte Vorsprung auf den ersten Relegationsplatz, sondern auch vier Nachholspiele in der Hinterhand. Auch daher stellt Friesen momentan mit erst 33 Saisontoren den drittschwächsten Angriff der Liga.

Vor allem die "Nullnummer" am letzten Sonntag beim Primus macht Hoffnung und hat eindrucksvoll gezeigt, dass die junge Truppe durchaus verstanden hat, um was es in diesen Wochen geht. Die Tabelle kann nämlich auch trügerisch sein. Der Klassenerhalt ist für den amtierenden Bezirksliga-Meister jedenfalls längst noch nicht in trockenen Tüchern.

Unentschieden endete das Hinspiel gegen die spielstarken Lichtenfelser. Erst in der Schlussminute kassierte der SVF damals den Ausgleich. "Mit dem Ergebnis aus dem Hinspiel wäre ich zufrieden", erklärt FCL-Trainer Christian Goller. "Friesen hat das Potenzial am Saisonende deutlich über dem Strich zu stehen. Wir dürfen uns auf jeden Fall nicht wieder den Schneid abkaufen lassen, wie noch im Hinspiel."

Am Mittwoch verspielte sein Team im Nachholspiel gegen den SV Memmelsdorf eine bessere Ausgangslage. In der 88. Minute kassierten sie ein ärgerliches Gegentor, das die 0:1-Heimniederlage besiegelte. "Das war ein sehr schwaches Spiel von", schaut der FCL-Trainer ungern zurück. "Der Einsatz und die Laufbereitschaft haben gestimmt, aber fußballerisch war das einfach nicht ausreichend. Gegen Friesen müssen wir uns steigern." red