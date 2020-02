Friedrich und Süss blicken wieder zurück

Heidi Friedrich und Birgit Süss feiern am Freitag, 7. Februar, um 20 Uhr im Bürgerhaus Baunach Jubiläum! Zehn Jahre "Inventur" - und die Welt hat sich in diesen Jahren nicht vorgenommen, eine bessere zu werden. Mit ihrer energiegeladenen Show lassen die beiden Kabarettistinnen das vergangene Jahr Revue passieren, und die Gäste werden sich wundern, dass es auch in diesem Jahr sogar etwas zu lachen gab. Mit ihren komödiantischen Jahresrückblicken inklusive herzergreifenden Melodien und aberwitzigen Tanzeinlagen begeistern Friedrich und Süss seit Jahren ihr Publikum. Die Pointen sitzen, zwei Stunden Spaß mit viel Ernst dahinter. Tickets und Reservierungen für den unterhaltsamen Abend gibt es im Bürgerhaus Baunach, Telefon 09544/9846777, beim BVD-Kartenservice oder an der Abendkasse. Foto: privat