Am 29. Juli vor 200 Jahren starb in Bamberg der romantische Dichter und Redakteur Friedrich Gottlob Wetzel. Aus diesem Anlass ist am Montag, 29. Juli, eine kleine Auswahl an Gedichten und Prosatexten am Grab des Poeten zu hören. Bekannt blieb sein Bamberg-Gedicht "Gefällst mir doch vor allen ..." Martin Neubauer liest, Eva Hennevogl spielt die Violine. Treffpunkt ist um 19 Uhr der Alte Stephansberger Friedhof, Oberer Stephansberg 49 e. Der Eintritt ist frei. red