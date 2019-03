Friedrich-Fröbel-Weg in Ebern ist gesperrt

Der Friedrich-Fröbel-Weg in Ebern muss auf Höhe des Kindergartens "Regenbogen" wegen Umbauarbeiten am Kindergarten ab sofort bis voraussichtlich Mitte Mai komplett gesperrt werden. Der Zugang zum Kindergarten kann während der Bauarbeiten dann nur von unten her erfolgen, teilte die Stadtverwaltung Ebern weiter mit. red