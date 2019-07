Friedrich Fröbel und Prinz Albert

An jedem Mittwoch in den Sommerferien finden im Coburger Puppenmuseum verschiedene Kreativprogramme für Kinder statt. Dieses Jahr werden sich die Teilnehmer anlässlich des 200. Jubiläums von Victoria & Albert näher mit einem ebenfalls berühmten Zeitgenossen des Jubelpaares beschäftigen: Friedrich Fröbel, der Erfinder des Kindergartens, hat Mitte des 19. Jahrhunderts vielfältige Beschäftigungen für Kinder entwickelt. Am 7. August von 14 bis 16 Uhr werden Fische für ein dekoratives Aquarium gefaltet und am 14. August von 14 bis 16 Uhr filzen die Kinder eine Kugelpuppe oder Spiel- und Sprungbälle. Für das beliebte Teddystopfen bietet das Puppenmuseum dieses Mal sogar zwei Termine an: Am 21. August und 28. August, jeweils von 14 bis 16 Uhr, können sich die Kinder ihren kleinen Gefährten anfertigen. In der letzten Ferienwoche dürfen die Kinder am 4. September einen ganzen Tag lang in die Rolle von Prinzen und Prinzessinnen schlüpfen. Von 9 bis 16 Uhr verfolgen sie die Spuren von Prinz Albert im Puppenmuseum, im Naturkunde-Museum und in den Kunstsammlungen auf der Veste Coburg. Alle Angebote sind laut Mitteilung für Kinder ab sechs Jahren geeignet. Nähere Informationen zu den Aktionen erhalten Interessierte unter www.coburger-puppenmuseum.de oder telefonisch unter

09561/89-1480. Zur besseren Planung bittet das Museum für alle Angebote um Anmeldung unter der Telefonnummer 09561/89-1480 bis zum jeweiligen Montag vorher. red