Friedliches Festvergnügen

Die Verantwortlichen der Erlanger Stadtverwaltung zogen ein positives Fazit: Zwar gab es wetterbedingt auf dem Berg keine Rekorde zu verzeichnen, dafür aber drei Hochzeiten und erstmals sogar eine Taufe. "Bergreferent" Konrad Beugel zeigte sich ebenso wie Wirte, Schausteller und Marktkaufleute mit dem Verlauf der Bergkirchweih 2019 zufrieden.

Beugel: "Wir hatten eine gelungene Bergkirchweih, auch wenn das Festvergnügen öfter als im letzten Jahr vom Himmel gewässert wurde. Die Pfingstfeiertage und der zweite Sonntag litten ein bisschen unter den Niederschlägen, was gerade den Kinderfahrgeschäften nicht gutgetan hat. An den beiden Samstagen dagegen war der Besucherandrang sehr hoch und die Frühschoppen an den Wochenenden erfreuen sich immer größerer Beliebtheit."

Mit den ausgewählten Fahrgeschäften habe der Platzmeister zudem eine gute Auswahl getroffen. Gerade die neuen Fahrgeschäfte wie Flip Fly, Hot Shot, Dschungel Camp, Disco Fieber, die Familienachterbahn seien von den Gästen gut angenommen worden. Beugel zollt auch den zahlreichen Besuchern aus nah und fern ein Kompliment: "Die allermeisten haben sich trotz mancher Enge auf den Kellern sehr respekt- und rücksichtsvoll verhalten."

Karl-Heinz Hartnagel vom Süddeutschen Schaustellerverband spricht von einer ganz normalen und friedlichen Bergkirchweih. Adam Kunstmann vom Bayerischen Landesverband der Marktkaufleute und der Schausteller (BLV) bilanziert ähnlich.

Christoph Gewalt und Udo Helbig ziehen für die Festwirte ein ähnliches Fazit: "Der Regen hat auch auf den Kellern den Besucherandrang immer wieder beruhigt. Auch wenn es kein "Rekord- Berg" war, sind wir zufrieden: Es wurde auf den Kellern fröhlich und friedlich gefeiert."

Nach dem Berg ist vor dem Berg: Am 28. Mai 2020 - in 49 Wochen - geht es wieder los. red