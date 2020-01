Friedlicher Start in 2020

Gute Nachrichten hatte die Polizeidienststelle Bad Brückenau in ihrem täglichen Bericht gestern zu verkünden und die möchten wir unseren Lesern nicht vorenthalten: Die Bilanz der Einsätze, die über den Jahreswechsel anfielen, fällt durchweg positiv aus. Kein einziger Verkehrsunfall und auch keinerlei Handgreiflichkeiten, wie sie in der Silvesternacht zu erwarten gewesen wären, mussten aufgenommen werden. Nur ein Fall einer Bedrohung mit einer (Schreck-) Schusswaffe in Geroda stach heraus (wir berichteten). So gibt es für heute keine Pressemeldung. pol