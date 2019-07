Von Montag bis Donnerstag verlief die Sommerkirchweih in Herzogenaurach aus polizeilicher Sicht friedlich und ohne Zwischenfälle. Lediglich am Donnerstagabend fielen zwei Jugendliche auf, die alkoholisiert waren. Sie wurden daraufhin in die Obhut von Angehörigen übergeben, teilt die Polizei mit. pol