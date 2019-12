Friedhofsmauer und Schild besprüht

In der Zeit von Dienstag, 16 Uhr, bis Mittwochmorgen haben bislang unbekannte Täter die Friedhofsmauer und ein Schild in der Birkenfelder Straße in Forchheim besprüht. An zwei Stellen wurden mit blauer Farbe die Zahlenfolgen "420" angebracht. Wer verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich machen konnte, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Forchheim unter Telefon 09191/7090-0 in Verbindung zu setzen.