Friedhofsblumen ausgerissen und Auto verkratzt

Mehrere Anzeigen gegen unbekannt erstattete ein Mann, nachdem in den vergangenen Jahren mehrfach das Grab seines Vaters am Friedhof in Burgkunstadt beschädigt wurde. In der Zeit von Freitag auf Samstag, 25. bis 26. Oktober, wurden zuletzt Blumen herausgerissen, bzw. umgeknickt, Kerzen umgeworfen und das Grab mit Split verunreinigt. Auch wurde eine am Grab befestigte Laterne beschädigt. Hier wird der Sachschaden auf ca. 50 Euro geschätzt. Als der Mann zum vorher genannten Zeitraum auf dem Friedhof war, wurde ihm vermutlich auch da die Heckscheibe seines silberfarbenen Peugeot verkratzt. Der Schaden beträgt ca. 500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. red