Der Marktgemeinderat Maßbach tagt am heutigen Dienstag, 25. Juni, um 19 Uhr im Rathaus. Themen sind unter anderem die Umgestaltung des Friedhofes in Weichtungen, der Anbau eines Kinderhortes an der Grundschule in Poppenlauer und die Sanierung der Straße Parksiedlung. Außerdem ist der Abschluss einer Zweckvereinbarung Digitalisierung "Breitband und Mobilfunk" geplant.