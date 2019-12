Friedhof Hannberg soll Urnenfeld bekommen

Informationen über den aktuellen Sachstand zur Sanierung der Grundschule Hannberg und über den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Heßdorf gibt es in der Sitzung des Gemeinderates am Dienstag, 17. Dezember, um 19 Uhr im Gemeindezentrum. Außerdem geht es um die Genehmigung der Kostenabrechnung für die Renovierung der Wehrkirche, einen Zuschussantrag zur Errichtung eines Urnenfeldes auf dem Friedhof Hannberg und die Weiterbe-schäftigung eines FSJlers an den Grundschulen Hannberg und Großenseebach. red