Auch in diesem Jahr besteht am Pfingstsonntag, 9. Juni, die Möglichkeit die Friedhöfe von Reußendorf und Altglashütten im Truppenübungsplatz Wildflecken in der Zeit von 12 bis 16 Uhr zu besuchen. Die Zufahrt erfolgt nur über das Westtor bei Kothen, die Strecke ist beschildert. Die Hauptwache ist gesperrt. Auf die Sicherheitsbestimmungen des Truppenübungsplatzes wird hingewiesen. Diese sind in jedem Fall einzuhalten. sek