Eine Kooperationsveranstaltung der Europa-Union Hammelburg mit Dr. Manuela Rottmann findet am Donnerstag, 22. August, im Gasthof "Adler" in Langendorf statt. Dr. Tobias Lindner, Sprecher für Sicherheitspolitik im Verteidigungsausschuss, referiert zum Thema "Friedenspolitik in unfriedlichen Zeiten". Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr. sek