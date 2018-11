Friedensperspektive im Nahen Osten?

Eine Friedenslösung im Nahen Osten scheint vielen Menschen derzeit unerreichbar. Keine andere Krisenregion polarisiert so. Entweder ist man für oder gegen Israel, für oder gegen die Palästinenser. Ohne Kenntnis der jüngeren Geschichte ist der Dauerkonflikt kaum zu verstehen, meint Professor Dr. Dr. Matthias Augustin. In der populärwissenschaftlichen Vortragsreihe des Gräfenberger Kulturvereins referiert er am Freitag, 30. November, 19 Uhr, über dieses brennende Thema. Der Referent gibt einen Überblick über die Geschichte vom Osmanischen Reich bis zur Gründung des Staates Israel. Er fragt nach politischen Fehlern, nach der Rolle Großbritanniens und nach Zufälligkeiten, die vor 100 Jahren noch keine Rolle gespielt haben, aber die heutigen Auseinandersetzungen bestimmen. Danach geht er auf die aktuelle politische Situation ein. Ist eine Aufnahme Palästinas in die Vereinten Nationen mit der Verneinung des Existenzrechts Israels vereinbar? Wie ist der israelische Siedlungsbau zu bewerten? Welche Ansätze gibt es für eine wirkliche Friedensperspektive?

Veranstaltungsort ist das Bürgerhaus Gräfenberg, Am Gehsteiger 8. Der Eintritt ist frei, Spenden gern gesehen. red